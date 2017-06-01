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06. 01. 2017

В пунктах пропуска на Донбассе застряли 800 автомобилей

На контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в рзоне АТО, сегодня утром на въезд и выезд ожидали 830 автомобилей, сообщила пресс-служба госпогранслужбы.

"На КПВВ "Майорское" – 70/150; "Марьинка" - 250/130; "Новотроицкое" - 20/80; "Гнутово" - 80/50", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе уверяют, что такое увеличение количества автомобилей в очередях перед Рождеством не является критическим.

"Мы наблюдали увеличение пассажиро-транспортного потока через линию разграничения накануне Нового года. Затем уменьшения до минимального количества в течение первых дней января. Сейчас опять увеличение количества лиц и транспортных средств", - сказал пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

Ранее сообщалось, что на новогодние и рождественские праздники на всех контрольных пунктах въезда/выезда на Донбассе будет увеличено количество персонала.

Источник: korrespondent.net

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