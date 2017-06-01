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06. 01. 2017

США ответили тайными мерами на кибератаки России

Вашингтон ответил на кибератаками Москвы не только новыми санкциями, но и тайными операциями, заявил вице-президент США Джозеф Байден.

"Больше месяца тому назад вопрос заключался в том, ответим ли мы на кибератаки, я сказал: мы сделаем это, когда и как выберем. Что-то из того, что мы сделали, вам будет известно, что-то нет. И мы сделали и то, и другое", – сказал он.

При этом политик не уточнил, как именно США ответили на хакерские атаки. На вопрос о том, узнает ли общественность позднее о таких шагах, Байден ответил: "Надеюсь, нет".

Накануне разведка США обвинила Россию в кибератаках и передала соответствующий доклад президенту Бараку Обаме.

Позже СМИ рассказали детали доклада по кибератакам России.

Источник: korrespondent.net

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