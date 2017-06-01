США ответили тайными мерами на кибератаки России

Вашингтон ответил на кибератаками Москвы не только новыми санкциями, но и тайными операциями, заявил вице-президент США Джозеф Байден.
"Больше месяца тому назад вопрос заключался в том, ответим ли мы на кибератаки, я сказал: мы сделаем это, когда и как выберем. Что-то из того, что мы сделали, вам будет известно, что-то нет. И мы сделали и то, и другое", – сказал он.
При этом политик не уточнил, как именно США ответили на хакерские атаки. На вопрос о том, узнает ли общественность позднее о таких шагах, Байден ответил: "Надеюсь, нет".
Накануне разведка США обвинила Россию в кибератаках и передала соответствующий доклад президенту Бараку Обаме.
Позже СМИ рассказали детали доклада по кибератакам России.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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