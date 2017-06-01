Санкции в 2015 году стоили ЕС 17,6 миллиардов евро

Из-за введеных против России санкций, а также ответных мер Москвы, экономика Евросоюза в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 миллиарда евро, говорится в исследовании Австрийского института экономических исследований (WIFO).
Отмечается, что санкции привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест по всему ЕС.
В исследовании в то же время подчеркнули, что из-за слабости российской экономики торговля Евросоюза с Россией и без санкций заметно ослабла бы.
В целом, только 44 процента от снижения торговых показателей можно связать непосредственно с санкциями, отмечают исследователи.
Без введения ограничительных мер потери от снижения европейского экспорта в РФ составили бы 22 миллиардов евро.
Напомним, 19 декабря ЕС продлил санкции против России.
Также отметим, что глава австрийского МИД недавно предложил пересмотреть антироссийские санкции.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
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