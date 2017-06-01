В Турции задержали 18 человек после теракта в Измире

В Турции задержали 18 человек по делу о взрыве в городе Измир на западе страны, передает Reuters со ссылкой на главу турецкого Минюста.

Министр заявил, что ответственность за взрыв несут боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Взрыв в Измире рядом со зданием суда произошел вчера. Его жертвами стали два человека, еще 11 получили ранения. Полиция убила двух предполагаемых нападавших.

Источник: korrespondent.net