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06. 01. 2017

В Турции задержали 18 человек после теракта в Измире

В Турции задержали 18 человек по делу о взрыве в городе Измир на западе страны, передает Reuters со ссылкой на главу турецкого Минюста.

Министр заявил, что ответственность за взрыв несут боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Взрыв в Измире рядом со зданием суда произошел вчера. Его жертвами стали два человека, еще 11 получили ранения. Полиция убила двух предполагаемых нападавших.

Источник: korrespondent.net

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