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06. 01. 2017

Нацбанк продал $55 миллионов на аукционе

 
Нацбанк продал на аукционе 55,2 миллиона долларов по курсу 27,05 гривен за доллар, удовлетворив 86,9 процентов заявленного спроса, сказано на сайте НБУ.
 
На аукцион подали заявки на 63,5 миллионов долларов по курсу от 26 гривен за доллар до 27,05 гривен за доллар.
 
При этом цена  отсечения была установлена на уровне 26,9 гривен за доллар, а средневзвешенный курс аукциона составил 26,9768 гривен за доллар.
 
По минимальному курсу аукциона было удовлетворено 14,5 процентов заявок в общем объеме удовлетворенных заявок.
 
В Нацбанке отчитались о росте резервов в 2016 году

Источник: korrespondent.net

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