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06. 01. 2017

Януковичу врала охрана - экс-замгенпрокурора

 
Начальник охраны Виктора Януковича Константин Кобзарь сообщал фальшивые данные о возможном покушении. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша.
 
"Как правило, такая практика наблюдается во всех охранных структурах и государственной службе, когда заостряется внимание. Я думаю, что именно из меркантильных целей, личного доверия и верности демонстрировалась разного рода провокационная информация о наличии угрозы", - рассказал Голомша.
 
Он также отметил, что это эти угрозы могли создавать и сама охрана Януковича. 
 
"Не исключено, что они сами могли создавать эти угрозы, чтобы поднимать свой рейтинг и держать в соответствующем русле Виктора Януковича, чтобы показывать, что они очень нужны", - добавил экс-заместитель генпрокурора.
 
По мнению Голомши, руководство охраны могло воспользоваться личными качествами Януковича, чтобы нагнетать ситуацию. 
 
"Как правило, руководители охраны хорошие психологи и главные технологи. Я думаю, что это была самодеятельность и никакой договоренности не было".
 
Он отметил, что в тот период озвучивалась различная информация о наличии подобных угроз, однако ни одного уголовного расследования начато так и не было.
 
 
Напомним, Печерский районный суд Киева 28 декабря отложил дело Януковича на неопределенный срок.

Источник: korrespondent.net

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