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06. 01. 2017

В Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение на 7-8 января, сообщает  пресс-служба Укргидрометцентра.
 
“7-8 января в центральных, южных и северных областях сложные погодные условия: сильные снегопады и метели, снежные заносы; в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед”, - сказано в сообщении.
 
По всей стране, кроме восточных областей, ожидаются порывы северного ветра 15-22 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с.
 
В западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях сохранится холодная погода с температурой ночью 16-22 градусов, на западе и севере страны местами до 25 градусов мороза, днем 12-18 градусов мороза.
 
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Источник: korrespondent.net

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