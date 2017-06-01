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06. 01. 2017

В Турции перевернулся автобус, погибли дети

 
В Конье, Турция, перевернулся школьный автобус с 44 детьми. Об этом сообщает Daily Sabah.
 
В результате ДТП погибли двое детей, 42 получили травмы. От удара часть школьников выбросило из окон.
 
"Автобус начал скользить и наклоняться. Он перевернулся. Нас выбросило из окон. На меня сверху упали три или четыре человека", - сказала одна из пострадавших.
 
По предварительной информации, причина ДТП - гололедица на дороге.
 
Напомним, ранее Корреспондент.net сообщал, что 4 января во Львове перевернулась маршрутка.

Источник: korrespondent.net

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