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06. 01. 2017

В Сети появилось скандальное аудио с Пашинским

 
Экс-замглавы Администрации Президента выложил в Сеть аудиозапись телефонного разговора экс-главы АП Сергея Пашинского с экс-замом губернатора Днепропетровщины Геннадием Корбаном.
 
В записи Пашинский говорит о захвате власти и предлагает Корбану "руководить страной, чтобы она процветала".
 
В начале разговора они сначала обсуждают какого-то человека, а после якобы в шутку Пашинский обещает захватить власть, на что Корбан реагирует немного нервно.
 
"Когда мы с тобой захватим власть, мы с тобой будем руководить страной, чтобы она процветала", - заявил Пашинский, на что Корбан попросил его "не говорить такие вещи".
 
"Я – друг президента. Мы захватим власть для президента. И вот этих ушлепков, которые его окружают и врут, что мы враги, мы расстреляем первыми. Они ничего делать не умеют. Даже воровать не умеют!" - возмутился Пашинский.
 
 
Напомним, ранее в ГПУ заявили, что Пашинский - фигурант дел расстрела на Майдане. Также, как сообщал Корреспондент.net, 31 декабря депутат от Народного фронта Сергей Пашинский сообщил о нападении на него. Якобы в целях самообороны политик прострелил ногу нападавшему, у которого в руках была бутылка.

Но мужчина, пострадавший во время стычки с Пашинским, рассказал, что нардеп достал оружие, когда ему никто не угрожал, и не делал предупредительного выстрела в воздух.

Источник: korrespondent.net

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