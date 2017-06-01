В Чернобыльской зоне задержали очередных сталкеров

Полиция Киевской области сообщает о задержании в Припяти троих "сталкеров".
"Жители столицы и области, 24-х и двое 29-ти лет, вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - говорится в сообщении.
Задержанным инкриминируют "нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".
Им грозит штраф в размере от 16 до 24 тыс грн.
Чернобыльская зона и в частности Припять - популярное место для украинских и зарубежных любителей экстремального туризма.
Периодически там задерживают группы или отдельных "сталкеров", которые проникают через границу территорий безусловного отселения.
В Чернобыльской зоне задержали пятерых сталкеров
Источник: korrespondent.net
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