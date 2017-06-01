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06. 01. 2017

Непогода в Украине: из-за снега перекрыты трассы

 
В Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях введены ограничения для движения транспорта. Об этом сообщается на сайте управления безопасности дорожного движения.
 
Так, в Одесской области ограничего движение грузовиков и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования. Трассе М-15 Одесса – Рени с 84 до 306 км (от поворота к с. Монаши до Рени) – для всех видов транспорта.
 
В Николаевской области ограничено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
 
В Херсонской области ограничено движение грузовиков на автодороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью до Херсона).
 
В Днепропетровской области - для всех видов транспорта на трассе Н-11 Днепропетровск – Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью), трассе Н-23 Кировоград – Кривой Рог – Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской области к границе с Запорожской областью), а также трассе Р-74 Пятихатки – Кривой Рог – Широкое) от Кривого Рога до Широкого.
 
Напомним, ранее синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение на 7-8 января. 

Источник: korrespondent.net

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