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06. 01. 2017

Трамп пообещал большое шоу на инаугурации

 
Дональд Трамп пообещал "большое шоу" во время своей инаугурации. Об этом он написал в Twitter.
 
"Надеюсь, все мои сторонники и те, кто хочет сделать Америку снова великой, приедут в Вашингтон 20 января. Это будет большое шоу", - написал Трамп.
 

Hopefully, all supporters, and those who want to MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will go to D.C. on January 20th. It will be a GREAT SHOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.
 
Напомним, ранее Трамп выбрал кандидата на пост главы нацразведки.
 
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Источник: korrespondent.net

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