Трамп пообещал большое шоу на инаугурации

Дональд Трамп пообещал "большое шоу" во время своей инаугурации. Об этом он написал в Twitter.

"Надеюсь, все мои сторонники и те, кто хочет сделать Америку снова великой, приедут в Вашингтон 20 января. Это будет большое шоу", - написал Трамп.

Hopefully, all supporters, and those who want to MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will go to D.C. on January 20th. It will be a GREAT SHOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.

Напомним, ранее Трамп выбрал кандидата на пост главы нацразведки.

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Источник: korrespondent.net