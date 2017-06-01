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06. 01. 2017

Суд арестовал имущество Януковича

 
Печерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего президента Виктора Януковича. Об этом говорится в определении суда от 29 декабря 2016 года, передают Українські Новини.
 
Прокуратура просила суд арестовать имущество Януковича, а именно - жилой дом, квартиру, два гаража, два машиноместа в полуподземном паркинге и бриг (двухмачтовое судно с прямыми парусами) 2000 года постройки.
 
Указано, что Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.
 
Санкции ст. 110 и ст. 111 предусматривают возможность применения дополнительного вида наказания (конфискацию имущества), и прокуратура попросила суд наложить арест на имущество бывшего Президента путем запрета отчуждения и распоряжения указанным имуществом.
 
Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева отложил дело Януковича на неопределенный срок.
 
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Источник: korrespondent.net

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