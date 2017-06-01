В американском аэропорту произошла стрельба, есть жертвы

В аэропорту американского города Форт-Лодердейл во Флориде неизвестный открыл стрельбу. Погибли пять человек, сообщил бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер.

Флейшер уточнил, что сейчас паника улеглась, однако полицейские никого не выпускают из терминала, в котором находится он сам.

По информации телеканала NBC, пострадали не менее девяти человек. Подозреваемый задержан и находится в полиции. Его имя и мотивы пока неизвестны. В свою очередь, телеканал SkyNews со ссылкой на источники сообщил, что стрелявший мертв.

Появилось видео с места стрельбы возле ресторана в Стамбуле

Источник: korrespondent.net