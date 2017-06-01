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06. 01. 2017

В американском аэропорту произошла стрельба, есть жертвы

В аэропорту американского города Форт-Лодердейл во Флориде неизвестный открыл стрельбу. Погибли пять человек, сообщил бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер.
 
Флейшер уточнил, что сейчас паника улеглась, однако полицейские никого не выпускают из терминала, в котором находится он сам.
 
По информации телеканала NBC, пострадали не менее девяти человек. Подозреваемый задержан и находится в полиции. Его имя и мотивы пока неизвестны. В свою очередь, телеканал SkyNews со ссылкой на источники сообщил, что стрелявший мертв.
 
 
Появилось видео с места стрельбы возле ресторана в Стамбуле

Источник: korrespondent.net

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