Пляж в Германии усыпало русскими киндер-сюпризами

На немецком острове Лангеоог в Северном море пляж засыпало "киндер-сюрпризами", которые находились в контейнерах, потерянных кораблем во время шторма. Об этом сообщает NDR.

Грузовое судно, перевозившее в числе прочего и контейнеры, в которых находились тысячи пластиковых яиц, а также игрушек Lego, направлялся в немецкий порт Бремерхафен.

После шторма, который был вызван циклоном Аксель, легкие пластиковые игрушки выбило на берег. Ими буквально усыпало 500-метровый пляж. Внутри пластиковых яиц, усеявших побережье, находятся мини-игрушки, а также инструкция на русском языке.

Чтобы очистить пляж, местные власти привлекли воспитанников детских садов.

Напомним, ранее сообщалось, что в пригороде Милана скончался Уильям Сэлис, ставший создателем легендарного "киндер-сюрприза".

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Источник: korrespondent.net