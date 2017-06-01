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06. 01. 2017

Пляж в Германии усыпало русскими киндер-сюпризами

 
На немецком острове Лангеоог в Северном море пляж засыпало "киндер-сюрпризами", которые находились в контейнерах, потерянных кораблем во время шторма. Об этом сообщает NDR.
 
Грузовое судно, перевозившее в числе прочего и контейнеры, в которых находились тысячи пластиковых яиц, а также игрушек Lego, направлялся в немецкий порт Бремерхафен.
 
После шторма, который был вызван циклоном Аксель, легкие пластиковые игрушки выбило на берег. Ими буквально усыпало 500-метровый пляж. Внутри пластиковых яиц, усеявших побережье, находятся мини-игрушки, а также инструкция на русском языке.
 
Чтобы очистить пляж, местные власти привлекли воспитанников детских садов.
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что в пригороде Милана скончался Уильям Сэлис, ставший создателем легендарного "киндер-сюрприза".
 
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Источник: korrespondent.net

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