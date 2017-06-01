СБУ послала "губернатору" ДНР Губареву повестку

Повестку на допрос Павла Губарева опубликовали в официальном издании центральных органов исполнительной власти Урядовий кур'єр 6 января

Служба безопасности Украины ждет Губарева с 11 по 13 января в Киеве для проведения следственных и процессуальных действий.

Губарева подозревают в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины, организацию массовых беспорядков и причастности к деятельности террористических организаций.

Как сообщал Корреспондент.net , "Донецкая и Луганская народные республики" обьединились в так называемую "Новороссию" 26 мая 2014 года. По словам "народного губернатора" Донецкой области Павла Губарева в ее состав должны войти восемь областей Украины: Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Луганская, Николаевская, Харьковская и Херсонская.

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Источник: korrespondent.net