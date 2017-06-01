Конгресс со скандалом признал Трампа президентом

Обе палаты Конгресса США утвердили итоги президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп, сообщает The Hill.

Вице-президент Джо Байден, который был председателем в сенате, подвел итоги голосования выборщиков, подавших свои голоса в соответствии с наказом избирателей 19 декабря.

В ходе переклички по штатам многократно звучали протесты против итогов выборов на основании "российского вмешательства" и "подавления голосов избирателей", но председатель отклонил эти протесты.

Отмечается, что во время оглашения окончательных итогов по меньшей мере двое протестующих в зале стали выкрикивать лозунги и были насильно выведены приставами конгресса.

Также на пост вице-президента США был утвержден Майкл Пенс.

Напомним, ранее Трамп пообещал большое шоу на инаугурации.

Названо первое решение Трампа на посту президента

Источник: korrespondent.net