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06. 01. 2017

Конгресс со скандалом признал Трампа президентом

 
Обе палаты Конгресса США утвердили итоги президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп, сообщает The Hill.
 
Вице-президент Джо Байден, который был председателем в сенате, подвел итоги голосования выборщиков, подавших свои голоса в соответствии с наказом избирателей 19 декабря.
 
В ходе переклички по штатам многократно звучали протесты против итогов выборов на основании "российского вмешательства" и "подавления голосов избирателей", но председатель отклонил эти протесты.
 
Отмечается, что во время оглашения окончательных итогов по меньшей мере двое протестующих в зале стали выкрикивать лозунги и были насильно выведены приставами конгресса.
 
Также на пост вице-президента США был утвержден Майкл Пенс.
 
Напомним, ранее Трамп пообещал большое шоу на инаугурации.
 
Названо первое решение Трампа на посту президента

Источник: korrespondent.net

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