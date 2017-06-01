Мишель Обама растрогалась во время прощальной речи

Мишель Обама выступила с прощальной речью, обратившись к молодым американцам, сообщает The Washington Post. Первая леди пожелала молодому поколению не сдаваться и быть верными своим целям.

"Я хочу, чтобы наши молодые люди знали, что они имеют значение. Так что не бойтесь. Сосредоточьтесь. Вы имеете право на хорошее образование", - сказала Обама.

Также она добавила, что будет заниматься вопросами молодежи и в дальнейшем. Также она поблагодарила сторонников своего мужа.

"Быть вашей первой леди - это величайшая честь. Я надеюсь, что вы гордились мной", - сказала Мишель Обама, чуть не заплакав.

Источник: korrespondent.net