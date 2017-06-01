В аэропорту Флориды вновь открыли огонь

В американском аэропорту Форт-Лодердейл, где ранее произошла стрельба с жертвами, прячется и атакует еще один преступник. Об этом сообщает пресс-центр Администрации транспортной безопасности США в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что сейчас в здании аэропорта снова началась стрельба, правоохранители разыскивают второго стрелка.

"Активный стрелок в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде. Пассажирам следует оставаться на месте. Аэропорт закрыт", - отмечается в сообщении.

Video shows panic and chaos after shooting at Fort Lauderdale airport https://t.co/zf9A4WV9MR https://t.co/a89P2Q5YjL — CNN (@CNN) 6 января 2017 г.

Напомним, ранее Корреспондент.net сообщал, что в аропорту Форт-Лодердейл во Флориде неизвестный открыл стрельбу. Погибли пять человек, девять были ранены.

Появилось видео с места стрельбы возле ресторана в Стамбуле

Источник: korrespondent.net