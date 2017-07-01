Трамп: Кибератаки РФ не повлияли на исход выборов

Избранный президент США Дональд Трамп признал возможность кибератак российских хакеров на американские компьютерные системы, однако заявил, что они не повлияли на результаты выборов в стране, сообщает The New York Times.

"В то время как Россия, Китай, другие страны, группы и люди постоянно пытаются проникнуть в киберинфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, включая Национальный Комитет демократов, не было абсолютно никакого влияния на исход выборов, включая то, что не было никакого вмешательства в работу машин для голосования", − заявил Трамп после встречи с представителями спецслужб США, которые расследуют хакерские атаки.

"У меня была конструктивная встреча и разговор с руководством разведывательного сообщества сегодня. Я испытываю огромное уважение к труду и службе, проделанной мужчинами и женщинами этого сообщества для нашей великой нации", − отметил избранный президент.

Напомним, ранее многие оппоненты и СМИ обвиняли Трампа в недоверии к американским спецслужбам.

Как сообщал Корреспондент.net , в доклад разведки США о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента вошли данные прослушки российских чиновников, а также информация о лицах, передавших WikiLeaks украденные у Демократической партии данные.

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Источник: korrespondent.net