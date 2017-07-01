Стрельба во Флориде: новые подробности

Шериф округа Бровард Скотт Исраэль заявил, что устроивший стрельбу в аэропорту города Форт-Лодердейл в штате Флорида, был задержан без инцидентов.

"Стрелок был задержан без инцидентов", − сказал он в ходе пресс-конференции в аэропорту.

Также Исраэль опроверг факт других выстрелов в аэропорту после задержания преступника.

По информации мэра Форт-Лодердейла Барбары Шериф, в результате стрельбы погибли пять человек, 13 госпитализированы.

Сенатор США от штата Флорида Билл Нельсон назвал имя человека, открывшего стрельбу в аэропорту. "Имя стрелка - Эстебан Сантьяго. Найдено военное удостоверение на его имя. Мотив не известен", − передают слова сенатора американские телеканалы. Он предположил, что причиной стрельбы могли быть психические проблемы нападавшего или терроризм. Также стало известно, что стрелявший прибыл на место инцидента самолетом. Об этом написал в Facebook член управляющего совета округа Бровард Чип Ламарка. "Стрелявший был пассажиром на канадском рейсе, оружие было в багаже. Он забрал свой чемодан, вынул ствол из багажа и пошел в туалет зарядить его. Вышел и стал стрелять по людям в отделе получения багажа", − заявил Ламарка. Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в аэропорту во Флориде, полиция подтвердила гибель пяти человек.

Источник: korrespondent.net