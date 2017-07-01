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07. 01. 2017

Разведка США опубликовала доклад о кибератаках РФ

 
В опубликованном 6 января докладе ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности США сказано, что власти РФ пыталась подорвать уверенность американского общества в демократическом процессе, "принизить" кандидата в президенты Хиллари Клинтон и помешать ей избраться.
 
В документе утверждается, что российское руководство якобы распорядилось повлиять на американские выборы в 2016 году, отдавая предпочтение республиканцу Дональду Трампу.
 
"По нашей оценке, президент России Владимир Путин дал указание повлиять на кампанию 2016 года по выборам президента США. Цель России была в том, чтобы подорвать веру (американского общества − ред.) в демократический процесс в США, принизить (бывшего − ред.) госсекретаря Клинтон и помешать ей избраться в президенты. Кроме того, мы считаем, что Путин и российское правительство отдавало явное предпочтение избранному президенту (Дональду) Трампу", − говорится в докладе. 
 
По данным разведки США,  Россия имела доступ ко множеству избирательных комиссий США на уровне штатов и местном уровне. Однако системы, которые были взломаны, не связаны с подсчетом голосов".
 
Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп признал кибератаки РФ, но заявил, что на результаты выборов они не повлияли.
 

Источник: korrespondent.net

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