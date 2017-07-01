В Турции уволили более шести тысяч человек, причастных к попытке переворота

В Турции власти уволили более шести тысяч человек по подозрению в причастности к попытке совершения государственного переворота в июле прошлого года, передает Reuters.

По информации агентства, увольнения коснулись представителей полиции, госслужащих и работников сферы образования.

Турецкие власти также заявили, что находящиеся за рубежом граждане, которых разыскивают в стране, лишатся гражданства, если не вернутся в течение трех месяцев.

Агентство отмечает, что около 120 000 человек были отстранены или уволены после переворота, однако большинство из них смогли восстановиться на работе.

Более 41 000 человек были заключены в тюрьму в ожидании суда из 100 000 подозреваемых.