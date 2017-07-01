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07. 01. 2017

В Турции уволили более шести тысяч человек, причастных к попытке переворота

 
В Турции власти уволили более шести тысяч человек по подозрению в причастности к попытке совершения государственного переворота в июле прошлого года, передает Reuters.
 
По информации агентства, увольнения коснулись представителей полиции, госслужащих и работников сферы образования.
 
Турецкие власти также заявили, что находящиеся за рубежом граждане, которых разыскивают в стране, лишатся гражданства, если не вернутся в течение трех месяцев.
 
Агентство отмечает, что около 120 000 человек были отстранены или уволены после переворота, однако большинство из них смогли восстановиться на работе.
 
Более 41 000 человек были заключены в тюрьму в ожидании суда из 100 000 подозреваемых.
В ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения. Мятеж был подавлен властями, которые обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации переворота.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайного положения в Турции, веденный после попытки переворота в июле, продлен еще на три месяца с 19 января.

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Источник: korrespondent.net

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