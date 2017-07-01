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07. 01. 2017

Трамп создаст команду по противодействию хакерам

 
Избранный президент США Дональд Трамп заявил по итогам встречи с представителями американской разведки, что после вступления в должность сформирует специальную команду для противостояния хакерским атакам.
 
"Будь то наше правительство, организации, объединения или бизнес, мы должны активно бороться с кибератаками и останавливать их. Я назначу команду, которая предоставит мне план в течение 90 дней после вступления в должность", − отметил Трамп.
 
Избранный президент также указал, что методы, тактика и способы борьбы за безопасность Америки "не должны публично обсуждаться, так как это даст преимущества тем, кто хочет нам навредить".
 
Трамп заверил, что вопросы безопасности страны будут для него "приоритетом номер один".
 
Ранее сообщалось, что Трамп признал попытки вмешательства РФ в выборы, однако заявил, что они не повлияли на исход президентской гонки.
 
 

Источник: korrespondent.net

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