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07. 01. 2017

В ООН создадут спецгруппу по противодействию сексуальной эксплуатации

 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш распорядился создать специальную рабочую группу по противодействию сексуальной эксплуатации и изнасилованиям, сообщается на официальном сайте организации.
 
Гутерреш поручит новой группе создание стратегии, которая позволит достичь "заметных и ощутимых улучшений" и выступает в качестве "меры чрезвычайного характера".
 
По имеющимся данным, в рабочую группу войдут высокопоставленные чиновники, представляющие различные комитеты ООН.
 
Как сообщал Корреспондент.net, Совбез ООН впервые в истории принял резолюцию по борьбе с торговлей людьми и контрабандистами, занимающимися перевозкой "живого товара".
 
В мире насчитали почти пятьдесят миллионов рабов

Источник: korrespondent.net

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