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07. 01. 2017

В США признали "критически важной" инфраструктуру выборов

 
Министерство внутренней безопасности США (МНБ) объявило инфраструктуру выборов в стране "критически важной", что предусматривает расширенные возможности по ее защите, передает Reuters.
 
К избирательной инфраструктуре в министерстве отнесли места проведения выборов и подсчета голосов, базы данных избирателей и машины для голосования.
 
Напомним, в ноябре МНБ заявило, что система, используемая для проведения всеобщих выборов в стране, может быть уязвима для хакерских атак.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 6 декабря спецслужбы США опубликовали доклад о хакерских атаках России с целью вмешательства в выборы американского президента.
 
В документе утверждается, что российское руководство якобы распорядилось повлиять на американские выборы в 2016 году, отдавая предпочтение республиканцу Дональду Трампу. 
 
Трамп согласился с возможностью кибератак России, однако не признал, что они повлияли на исход выборов.

Источник: korrespondent.net

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