Израиль сократил взнос в ООН на $6 миллионов

Израиль приостановил финансирование ООН на шесть миллионов долларов в знак протеста против резолюции Совета безопасности, призывающей прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях, передает AFP.

Отмечается, что ежегодный взнос Израиля в ООН составляет 40 миллиардов долларов. Страна сократила предоставление той части бюджета, которая выделяется в ООН на четыре комитета по палестинским проблемам.

"Неразумно для Израиля финансировать те органы, которые действуют против нас в ООН", − заявил представитель государства в организации Дани Данон.

Сокращение финансирования ООН является первым ответом Израиля на резолюцию из запланированной серии мер.

Он также подчеркнул, что резолюция ООН, осуждающая строительство израильских поселений на оккупированных землях, соответствует американским ценностям.

Напомним, Совбез ООН принял резолюцию с требованием к Израилю остановить строительство на палестинских территориях. США воздержались от голосования.

Израиль отверг резолюцию по отмене поселений

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал послов ряда стран для объяснений по поводу голосования.

Источник: korrespondent.net