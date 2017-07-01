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07. 01. 2017

Клинтон может участвовать в выборах мэра Нью-Йорка − СМИ

 
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла Дональду Трампу на выборах президента, может выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка, передает New York Daily.
 
Источник издания в Демпартии США заявил, что в частной беседе Клинтон не исключила возможности участвовать в выборах на пост мэра Нью-Йорка, которые запланированы на 7 ноября 2017 года.
 
Отмечается, что многие сторонники призывают Клинтон вернуться в политику и бросить вызов нынешнему мэру города Биллу де Блазио.
 
Согласно информации издания, отношения между Клинтон и де Блазио резко ухудшились после того, как он отказался поддержать ее в качестве кандидата на пост президента США.
 
Как сообщал Корреспондент.net, американские спецслужбы заявили, что президент России Владимир Путин дал указание повлиять на президентскую кампанию в США и помешать Клинтон выиграть.
 
Билл и Хиллари Клинтон посетят инаугурацию Трампа

Источник: korrespondent.net

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