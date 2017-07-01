Подозреваемый в стрельбе во Флориде "слышал голоса" - СМИ

Подозреваемый в стрельбе в аэропорту Флориды 26-летний Эстебан Сантьяго, является бывшим военнослужащим, уволенным из Нацгвардии, сообщает CNN.

Сантьяго прилетел с Аляски и легально при посадке задекларировал оружие, которое пронес на борт.

Про подозреваемого известно, что он вступил в ряды Нацгвардии в Пуэрто-Рико в 2007 году. В 2010 году служил в Ираке на протяжении десяти месяцев.

Позже Сантьяго находился в армейском резерве, а в 2014 году вступил в Нацгвардию на Аляске, но был уволен из-за неудовлетворительной работы. У него также есть боевая награда.

Несколько месяцев назад Сантьяго пришел в офис ФБР в Анкоридже, сообщил источник в правоохранительных органах.

Он дал показания, что слышит голоса в голове, которые говорят ему присоединиться к ИГ. После этого Сантьяго согласился пройти обследование в психиатрической больнице.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь по людям в аэропорту во Флориде, погибли пять человек.