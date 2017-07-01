Лента RSS
Подписаться на ленту
07 января 2017, суббота, 05:47
-20°C
Завтра -16°C
-20°C
Завтра -16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
07. 01. 2017

Подозреваемый в стрельбе во Флориде "слышал голоса" - СМИ

 
Подозреваемый в стрельбе в аэропорту Флориды 26-летний Эстебан Сантьяго, является бывшим военнослужащим, уволенным из Нацгвардии, сообщает CNN.
 
Сантьяго прилетел с Аляски и легально при посадке задекларировал оружие, которое пронес на борт. 
 
Про подозреваемого известно, что он вступил в ряды Нацгвардии в Пуэрто-Рико в 2007 году. В 2010 году служил в Ираке на протяжении десяти месяцев. 
 
Позже Сантьяго находился в армейском резерве, а в 2014 году вступил в Нацгвардию на Аляске, но был уволен из-за неудовлетворительной работы. У него также есть боевая награда. 
 
Несколько месяцев назад Сантьяго пришел в офис ФБР в Анкоридже, сообщил источник в правоохранительных органах. 
 
Он дал показания, что слышит голоса в голове, которые говорят ему присоединиться к ИГ. После этого Сантьяго согласился пройти обследование в психиатрической больнице. 
 
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь по людям в аэропорту во Флориде, погибли пять человек. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.