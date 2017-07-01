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07. 01. 2017

ЛНР впервые погашает долги за воду

 
В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне-перемещенных лиц Украины сообщили, что впервые, после года переговоров украинской стороны и ЛНР, заработал механизм оплаты за водоснабжение неподконтрольных государству территорий. 
 
Пресс-служба министерства информировала, что 6 января 2017 года КП "Попаснянский районный водоканал" была уплачена часть долга в сумме 10,5 миллиона гривен за водоснабжение неподконтрольной Правительству Украины территории Луганской области. 
 
Отмечается, что в свою очередь КП "Попаснянский районный водоканал" теперь сможет погасить долг за электоэнергию и возобновить поставки питьевой воды в Луганск.
 
Ранее сообщалось, что с 1 декабря Украина прекратила водоснабжение отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Задолженность ЛДНР украинской стороне за поставленную воду составила 277 миллионов гривен.

Источник: korrespondent.net

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