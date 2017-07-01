ЛНР впервые погашает долги за воду

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне-перемещенных лиц Украины сообщили, что впервые, после года переговоров украинской стороны и ЛНР, заработал механизм оплаты за водоснабжение неподконтрольных государству территорий.

Пресс-служба министерства информировала, что 6 января 2017 года КП "Попаснянский районный водоканал" была уплачена часть долга в сумме 10,5 миллиона гривен за водоснабжение неподконтрольной Правительству Украины территории Луганской области.

Отмечается, что в свою очередь КП "Попаснянский районный водоканал" теперь сможет погасить долг за электоэнергию и возобновить поставки питьевой воды в Луганск.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря Украина прекратила водоснабжение отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Задолженность ЛДНР украинской стороне за поставленную воду составила 277 миллионов гривен.

Источник: korrespondent.net