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07. 01. 2017

В Польшу прибудет военный контингент из США

 
В Польше на постоянной основе с 12 января разместится американский военный контингент, передает Польское радио.
 
В стране назвали это событие историческим.
 
"Это историческое событие. Со времен окончания холодной войны, Соединенные Штаты не размещали таких крупных сил в Европе. Это будет первое такого масштаба размещение – фактически на постоянной основе – американских сил в Польше. Поэтому, на наших глазах творится история", − заявил военный эксперт из аналитического центра Polityka Insight Марек Сьверчинский.
 
Он также отметил, что боевая бригадная группа танковых войск будет проводить обучение во всем регионе – от Эстонии до Болгарии.
 
Через неделю американские танкисты уже будут в Польше. Кроме того, в страну прибудет командование бригады, батальоны войск поддержки и инженеры. Все они расположатся на военных объектах в Жагани, Свентошове, Сквежине и Болеславце.
 
Ранее сообщалось, что Польша и США подписали договор о поставках в Польшу американских ракет "воздух-земля".
 

Источник: korrespondent.net

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