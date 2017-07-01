Порошенко нанял лоббистов в США − СМИ

Администрация президента Украины Петра Порошенко для лоббирования интересов страны наняла компанию BGR Group, основанную бывшим председателем комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбур, сообщает DW.

Данная информация следует из документов на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США.

Все физические лица и фирмы, которые выполняют заказы иностранных правительств, сообщают о подобных действиях и публикуют данные о клиентах и контракты.

BGR Group подала соответствующую информацию в FARA 1 января 2017 и указала адрес клиента − "Банковая 11 Киев, Украина".

Цель деятельности компании − "усиление связей между США и Украиной и привлечение американских частных предпринимателей инвестировать в Украину".

Отмечается, что Украина будет платить BGR Group ежемесячно 50 тысяч долларов по крайней мере до конца 2017 года за "разработку и имплементацию" стратегии в сферах развития бизнеса и правительственных связей, а также за "организацию встреч" с американскими чиновниками.

Ранее сообщалось, что Порошенко не будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Источник: korrespondent.net