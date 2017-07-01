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07. 01. 2017

Республиканцы слишком доверяют Путину − Обама

 
Президент США Барак Обама заявил, что представители американской Республиканской партии больше доверяют президенту России Владимиру Путину, чем своим соотечественникам-демократам, передает ABC.
 
"Мы в последнее время видели много комментариев, из которых следует, что есть республиканцы, эксперты или ведущие на телевидении, которые, как кажется, больше доверяют Владимиру Путину, чем соотечественникам-американцам, так как те являются демократами", − отметил Обама.
 
Он также добавил, что данная ситуация вызывает у него серьезное беспокойство.
 
Действующий президент призвал американцев доверять своим соотечественникам и полагаться на них, а не на лидеров других государств.
 
"Я скажу только одно, я уже говорил это после выборов, нам нужно напоминать себе, что мы в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде", − подчеркнул глава США.
 
Ранее сообщалось, что Обама по-прежнему уверен в причастности России к кибератакам в ходе президентских выборов.
 
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Источник: korrespondent.net

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