Республиканцы слишком доверяют Путину − Обама

Президент США Барак Обама заявил, что представители американской Республиканской партии больше доверяют президенту России Владимиру Путину, чем своим соотечественникам-демократам, передает ABC.

"Мы в последнее время видели много комментариев, из которых следует, что есть республиканцы, эксперты или ведущие на телевидении, которые, как кажется, больше доверяют Владимиру Путину, чем соотечественникам-американцам, так как те являются демократами", − отметил Обама.

Он также добавил, что данная ситуация вызывает у него серьезное беспокойство.

Действующий президент призвал американцев доверять своим соотечественникам и полагаться на них, а не на лидеров других государств.

"Я скажу только одно, я уже говорил это после выборов, нам нужно напоминать себе, что мы в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде", − подчеркнул глава США.

Ранее сообщалось, что Обама по-прежнему уверен в причастности России к кибератакам в ходе президентских выборов.

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Источник: korrespondent.net