Стрельба в аэропорту Флориды: число пострадавших возросло

Офис окружного шерифа уточнил в Twitter, что еще 37 человек пострадали вследствие инцидента со стрельбой в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде.

"Это текущая ситуация. Пятеро погибли, восемь были ранены изначально. Еще 37 человек получили ранения после инцидента", − говорится в сообщении.

This is a fluid situation.

5 dead. 8 initially injured. 37 others injured after incident. All injured taken to BHMC & Memorial Regional. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 7 января 2017 г.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в аэропорту Флориды погибли пять человек.

В совершении преступления подозревают бывшего военного Эстебана Сантьяго, который прилетел с Аляски. Он задержан полицией.

Источник: korrespondent.net