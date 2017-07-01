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07. 01. 2017

Стрельба в аэропорту Флориды: число пострадавших возросло

 
Офис окружного шерифа уточнил в Twitter, что еще 37 человек пострадали вследствие инцидента со стрельбой в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде.
 
"Это текущая ситуация. Пятеро погибли, восемь были ранены изначально. Еще 37 человек получили ранения после инцидента", − говорится в сообщении.
 

This is a fluid situation.
5 dead. 8 initially injured. 37 others injured after incident. All injured taken to BHMC & Memorial Regional.

— Broward Sheriff (@browardsheriff) 7 января 2017 г.
 
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в аэропорту Флориды погибли пять человек.
 
В совершении преступления подозревают бывшего военного Эстебана Сантьяго, который прилетел с Аляски. Он задержан полицией.

Источник: korrespondent.net

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