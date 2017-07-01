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07. 01. 2017

Итоги 6.01: Доклад разведки США, запись Пашинского

 
ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности США опубликовали доклад о кибератаках Росии.
 
В документе сказано, что президент РФ Владимир Путин дал указание повлиять на выборы президента в США, с целью помешать Хиллари Клинтон выиграть и содействовать тем-самым республиканцу Дональду Трампу.
 
Отметим, что Трамп признал кибератаки РФ, но заявил, что на результаты выборов они не повлияли.
 
Россия объявила о сокращении войск в Сирии
 
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что группировки российских войск в Сирии сокращаются. 
 
Первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с авианосцем Адмирал Кузнецов.
 
В Украину пришла непогода
 
Укргидрометцентр объявил в стране штормовое предупреждение на 7-8 января.
 
В центральных, южных и северных областях 7-8 января ожидают сильные снегопады, метели и снежные заносы.
 
В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях прогнозируют сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед.
 
Отметим, что в Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях введены ограничения для движения транспорта
 
В Сети опубликовали скандальное аудио с Пашинским
 
Бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов выложил в Сеть аудиозапись телефонного разговора народного депутата от Народного фронта Сергея Пашинского с экс-замом губернатора Днепропетровщины Геннадием Корбаном.
 
В записи Пашинский говорит о захвате власти и предлагает Корбану "руководить страной, чтобы она процветала".
 
"Когда мы с тобой захватим власть, мы с тобой будем руководить страной, чтобы она процветала", – заявил Пашинский, на что Корбан попросил его "не говорить такие вещи".
 
 
Суд арестовал имущество Януковича
 
Печерский районный суд Киева арестовал имущество экс-президента Виктора Януковича. 
Прокуратура просила суд арестовать имущество Януковича, а именно – жилой дом, квартиру, два гаража, два машиноместа в полуподземном паркинге и бриг (двухмачтовое судно с прямыми парусами) 2000 года постройки.
 
Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме.
 
Подсчитали убытки ЕС от антироссийских санкций
 
Австрийский институт экономических исследований (WIFO) сообщил, что из-за введеных санкций против России, а также ответных мер Москвы, экономика Евросоюза понесла потери в 2015 году на сумму 17,6 миллиарда евро.
 
Отмечается, что санкции привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест по всему ЕС.
 
В Германии пляж усыпало русскими киндерами
 
На немецком острове Лангеоог в Северном море пляж засыпало киндер-сюрпризами, которые потерял корабль во время шторма. 
 
Множество легких пластиковых яиц с мини-игрушками внутри выбросило на берег. Они буквально усыпали 500-метровый пляж. 
 
 
Чтобы очистить пляж, местные власти привлекли воспитанников детских садов.
 
Канада отправила в Украину 11 тонн гуманитарной помощи
 
В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины сообщили, что 4 января  Канада отправила в страну 11 тон гуманитарной помощи. 
 
Груз будет передан в больницы и пожарные станции на востоке Украины, в частности в Мариуполе.
 
Отмечается, что канадские меценаты уже четвертый раз отправляют гумпомощь в Украину.
 
Трампа со скандалом признали президентом в Конгрессе
 
Обе палаты Конгресса США утвердили итоги президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп.
 
Также Майкла Пенса утвердили на пост вице-президента.
 
В ходе переклички по штатам многократно звучали протесты против итогов выборов на основании "российского вмешательства" и "подавления голосов избирателей", но председатель Джо Байден отклонил их.

Источник: korrespondent.net

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