Итоги 6.01: Доклад разведки США, запись Пашинского

ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности США опубликовали доклад о кибератаках Росии. В документе сказано, что президент РФ Владимир Путин дал указание повлиять на выборы президента в США, с целью помешать Хиллари Клинтон выиграть и содействовать тем-самым республиканцу Дональду Трампу. Отметим, что Трамп признал кибератаки РФ, но заявил, что на результаты выборов они не повлияли.

Россия объявила о сокращении войск в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что группировки российских войск в Сирии сокращаются.

Первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с авианосцем Адмирал Кузнецов.

В Украину пришла непогода

Укргидрометцентр объявил в стране штормовое предупреждение на 7-8 января.

В центральных, южных и северных областях 7-8 января ожидают сильные снегопады, метели и снежные заносы.

В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях прогнозируют сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед.

Отметим, что в Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях введены ограничения для движения транспорта

В Сети опубликовали скандальное аудио с Пашинским

Бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов выложил в Сеть аудиозапись телефонного разговора народного депутата от Народного фронта Сергея Пашинского с экс-замом губернатора Днепропетровщины Геннадием Корбаном.

В записи Пашинский говорит о захвате власти и предлагает Корбану "руководить страной, чтобы она процветала".

"Когда мы с тобой захватим власть, мы с тобой будем руководить страной, чтобы она процветала", – заявил Пашинский, на что Корбан попросил его "не говорить такие вещи".

Суд арестовал имущество Януковича

Печерский районный суд Киева арестовал имущество экс-президента Виктора Януковича.

Прокуратура просила суд арестовать имущество Януковича, а именно – жилой дом, квартиру, два гаража, два машиноместа в полуподземном паркинге и бриг (двухмачтовое судно с прямыми парусами) 2000 года постройки.

Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме.

Подсчитали убытки ЕС от антироссийских санкций

Австрийский институт экономических исследований (WIFO) сообщил, что из-за введеных санкций против России, а также ответных мер Москвы, экономика Евросоюза понесла потери в 2015 году на сумму 17,6 миллиарда евро.

Отмечается, что санкции привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест по всему ЕС.

В Германии пляж усыпало русскими киндерами

На немецком острове Лангеоог в Северном море пляж засыпало киндер-сюрпризами, которые потерял корабль во время шторма.

Множество легких пластиковых яиц с мини-игрушками внутри выбросило на берег. Они буквально усыпали 500-метровый пляж.

Чтобы очистить пляж, местные власти привлекли воспитанников детских садов.

Канада отправила в Украину 11 тонн гуманитарной помощи

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины сообщили, что 4 января Канада отправила в страну 11 тон гуманитарной помощи.

Груз будет передан в больницы и пожарные станции на востоке Украины, в частности в Мариуполе.

Отмечается, что канадские меценаты уже четвертый раз отправляют гумпомощь в Украину.

Трампа со скандалом признали президентом в Конгрессе

Обе палаты Конгресса США утвердили итоги президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп.

Также Майкла Пенса утвердили на пост вице-президента.

В ходе переклички по штатам многократно звучали протесты против итогов выборов на основании "российского вмешательства" и "подавления голосов избирателей", но председатель Джо Байден отклонил их.

Источник: korrespondent.net