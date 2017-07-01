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07. 01. 2017

Африканцы подали на Германию из-за резни 1904 года

Представители двух африканских народностей гереро и нама, проживающих на территории современной Намибии, подали в суд на правительство ФРГ и потребовали финансовой компенсации в связи с массовыми убийствами членов местных племен колониальными войсками на территории немецкого протектората - Германской Юго-Западной Африки - в период с 1904 по 1908 годы. Соответствующее заявление подано в федеральный окружной суд Нью-Йорка

В МИД Германии уже указали, что у немецких властей достаточно оснований для того, чтобы не вести прямой  диалог с представителями указанных народностей. "Мы ведем переговоры на уровне правительств, при этом не исключаем организации гражданского общества",  - подчеркнул он.

Официальный Берлин впервые охарактеризовал истребление войсками кайзеровской Германии племен гереро и нама как геноцид в 2014 году. Ранее в ФРГ подчеркивали, что "исторические события" подпадают под определение "геноцид" только после вступления в 1951 году в силу конвенции ООН "О предупреждении преступления геноцида".

На территории Германской Юго-Западной Африки кайзеровскими войсками было убито свыше 75 тыс. (по другим данным - свыше 100 тыс.) представителей этих народностей. Колониальное господство Берлина в Африке закончилось в июле 1915 года.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

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