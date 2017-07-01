Премьер Канады не едет на форум в Давосе

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отменил участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) ради встречи с собственными гражданами.
"Это турне предоставит множество возможностей напрямую пообщаться с канадцами, и продлится в течение более длительного периода, чем ранее планировалось", – цитирует Reuters слова представителя Трюдо Кэмерона Ахмада.
Ранее издание LB.ua со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел сообщило, что президент Украины Петр Порошенко решил не посещать традиционный "украинский ланч", который организует фонд олигарха Виктора Пинчука в Давосе в рамках ВЭФ. Такое решение было принято после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.
"У президента будет своя программа в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет", – заявил один из собеседников издания.
Экономический форум ежегодно проводится в швейцарском городе Давос и собирает экономическую и политическую элиту всего мира. В 2017 году ВЭФ будет проходить 17-20 января.
Источник: korrespondent.net
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