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07. 01. 2017

Сутки в АТО: 42 обстрела, двое раненых

За минувшие сутки сепаратисты 42 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook утром в субботу, 7 января.

На мариупольском направлении противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из артиллерии и минометов различных калибров, неоднократно вел огонь по Водяному, Широкино и Павлополю. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.

На луганском направлении боевики из гранатометов обстреляли Крымское, Станицу Луганскую, Новоалександровку, Новотошковку и Новозвановку .

На донецком направлении - из минометов и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции в районе Луганского и Авдеевки.

В районе Новотошковки двое бойцов ВСУ получили ранения.

Напомним, за сутки до этого в штабе АТО заявили о 32 обстрелах и одном раненом.

Источник: korrespondent.net

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