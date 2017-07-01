В Германию прибыли американские танки для Польши и стран Балтии

В немецком порту Бремерхафен идет разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин, которые прибыли в Германию морем из США.

Это самая крупная отправка американской бронетанковой бригады в Европу со времен окончания холодной войны, отмечает ВВС.

В ближайшие дни военная техника будет транспортирована железной дорогой из Германии к местам дислокации в Польше и странах Балтии. По данным Deutsche Welle, для этого бундесверу потребуется свыше 900 вагонов и платформ.

В Германию также прибудут 3500 американских военнослужащих 4-й пехотной дивизии с военной базы Форт Карсон в штате Колорадо.

Кроме того, США, Британия, Германия и Канада направят в этом году в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четыре батальона – по одному в каждой из стран – общей численностью 4000 человек.

Размещение сил НАТО в Восточной Европе – часть программы Североатлантического альянса, направленной на сдерживание возможной агрессии со стороны России.

Ранее сообщалось, что новые объединенные силы сдерживания НАТО в Балтийском регионе будут введены в строй до мая 2017 года.

Источник: korrespondent.net