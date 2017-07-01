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07. 01. 2017

В Пакистане прекращают работу специальные военные суды

В Пакистане с сегодняшнего дня, 7 января, должны прекратить работу специальные военные суды, рассматривавшие дела, связанные с обвинениями в терроризме.

Они были учреждены в 2014 году после нападения боевиков движения "Талибан" на школу в Пешаваре, в результате которого погибли более 130 детей. За два года военные суды вынесли свыше 160 смертных приговоров, из них к настоящему моменту всего 12 были приведены в исполнение - намного меньше, чем по приговорам гражданских судов за тот же период.

По словам пакистанских официальных лиц, военные суды "были призваны ускорить отправление правосудия". Правозащитники, однако, указывают, что военные суды действовали в обстановке секретности.

По сведениям активистов, в ряде случаев военные суды силой добивались от подсудимых признания вины.

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Источник: korrespondent.net

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