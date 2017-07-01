Непогода в Украине обесточила почти 100 сел

В Украине в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра) без электроэнергии остался 71 населенный пункт в семи областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС утром в субботу, 7 января.
Так, без света остались 35 населенных пункта в Одесской области, 14 – во Львовской, 10 – в Херсонской, 7 – в Николаевской, по два – в Киевской и Кировоградской и один в Черкасской.
К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
Также в ГСЧС сообщили, что около 60 автомобилей застряли на автодороге Одесса-Рени в Измаильском районе и участках дорог местного значения Килийского и Раздельнянского районов Одесской области. Осложнение движения транспорта произошло в результате ухудшения погодных условий – снег, метель, порывы ветра 20-25 м/с.
Для ликвидации пробок и расчистки дорог на указанных участках привлечено 15 единиц техники и 34 человека.
Напомним, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях введены ограничения для движения транспорта.
Источник: korrespondent.net
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