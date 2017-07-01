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07. 01. 2017

Знаменитый повар Джейми Оливер закрывает шесть ресторанов

Легендарный британский телеведущий и повар Джейми Оливер закрывает шесть из 42 ресторанов итальянской кухни на территории Британии.

В результате сокращения сети 120 человек останутся без работы. Четыре из шести подлежащих закрытию ресторанов находятся в Лондоне.

По словам представителей Оливера, рынок стал жестче, а Brexit лишь усилил неопределенность рынка. Падение фунта по отношению к евро также означает, что специфические итальянские продукты стали дороже для британских предпринимателей.

Как сообщил управляющий делами Оливера Саймон Блэгден, каждый ресторан их сети должен привлекать не менее 3 тысяч гостей в неделю, чтобы оставаться на плаву, но это возможно не во всех районах Британии.

При этом британская компания по-прежнему планирует открыть 22 новых ресторана итальянской кухни за рубежом. Кроме того, в прошлом году Оливер заявил о намерении вернуть себе контроль над маркой Jamie's Italian в Австралии.

Еще в 2013 году повар-телезвезда высказался в поддержку единого рынка труда в Европе, высоко оценив труд мигрантов из континентальной Европы в его компании по сравнению с британцами.

Ранее Оливер отпраздновал введение налога на сахар в газированных напитках победным танцем в прямом эфире.

Источник: korrespondent.net

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