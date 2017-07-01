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07. 01. 2017

Дутерте разрешил кораблям РФ швартоваться на Филиппинах

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил российскому флоту швартоваться в водах его страны в любое время. Это заявление прозвучало во время посещения филиппинским президентом российского корабля ВМФ "Адмирал Трибуц" в порту Манилы.

"Можете швартоваться здесь в любое время для чего угодно: для игры, для пополнения запасов или, возможно, в качестве нашего союзника, чтобы защитить нас", – цитирует Reuters заявление Дутерте на церемонии приветствия российского контр-адмирала Эдуарда Михайлова.

Ранее Дутерте называл Путина своим кумиром.

Напомним, Дутерте скандально известен своими резонансными высказываниями и жесткой антинаркотической политикой.

Источник: korrespondent.net

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