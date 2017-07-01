Снег в Украине: закрыты трассы в шести областях

В Украине из-за снегопадов огранили движение транспортных средств на трассах в шести областях. Ограничения введены в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В то же время в Ивано-Франковской области в направлении Закарпатской области обеспечен проезд транспортных средств. По данным Укравтодора, дороги находятся в проезжем состоянии.

Для обеспечения проезда на дорогах общего пользования государственного значения в Украине сейчас работает 1 258 единиц техники и 1 698 дорожников, добавили в Укравтодоре.

В то же время синоптики предупреждают о сильных снегопадах в Украине 7-8 января. По прогнозам Укргидрометцентра, до 25-30 см снега может выпасть на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей.

Также в Одесской и Николаевской областях ожидается образование снежного покрова высотой до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах.

"В Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18 градусов. В западных и северных областях резкое снижение температуры воздуха до 11-16 градусов, в Карпатах и Прикарпатье до 20-25 градусов мороза", – прогнозируют в Укргидрометцентре.

Напомним, с 6 января в Украине резко снизалась температура воздуха, местами до 20…26 градусов мороза, днем – до 11…17 градусов мороза.

Источник: korrespondent.net