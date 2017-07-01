В Таиланде из-за наводнений погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек стали жертвами проливных дождей, которые обрушились на юг Таиланда за последнюю неделю. Как сообщают в субботу, 7 января, западные СМИ, всего ненастьем оказались затронуты более 700 тысяч человек, тысячи тайских деревень находятся в подтопленном состоянии.

Дожди размыли многие дорогие и затопили железнодорожные пути, что привело к сбоям в движении поездов и автобусов, отменяются поезда и авиарейсы. Власти Таиланда привлекли армию для оказания помощи пострадавшим от дождей и для раздачи продовольствия местным жителям.

Согласно данным метеорологического департамента, проливные дожди будут идти еще на протяжении нескольких дней. "Ситуация очень плохая на сегодня и завтра. Проливные дожди продолжают идти", – отметили в департаменте.

Ливни также затронули соседнюю Малайзию, что привело к эвакуации не менее 23 тысяч человек.

Нынешние погодные условия являются аномальными для Таиланда, в котором обычно с ноября по январь стоит относительно прохладная и сухая погода.

Напомним, в начале декабря в результате наводнений в южных провинциях Таиланда погибли одиннадцать человек.

Источник: korrespondent.net