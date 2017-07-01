Жертвами мятежа в бразильской тюрьме стали 33 человека

Не менее 33 человек погибли в ходе тюремного мятежа в тюрьме Агрикола ди Монти-Кристу в северном бразильском штате Рорайма. Как сообщил министр юстиции штата Узиэл Кастру, за массовой гибелью заключенных стоит местный наркокартель.

У нескольких погибших были отрезаны головы, добавил чиновник. На данный момент правоохранительные органы взяли ситуацию под контроль.

Напомним, 2 января в столице соседнего штата Амазонас Манаусе в ходе 17-часового бунта в тюрьме погибли 60 человек. Восстание в Манаусе стало самым крупным по числу жертв в пенитенциарной системе Бразилии за многие годы.

Источник: korrespondent.net