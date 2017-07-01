США в 2016 году сбросили более 26 тысяч бомб

В 2016 году США сбросили 26 171 бомб в семи странах мира. Об этом сообщил американский эксперт по внешней политике и национальной безопасности Мика Зенко на сайте Совета по международным отношениям (CFR).
Согласно данным эксперта, 12 192 бомб США сбросили в Сирии, 12 095 в Ираке, 1 337 в Афганистане, 496 в Ливии, 34 в Йемене, 12 в Сомали и три в Пакистане.
Зенко подчеркивает, что эти цифры, несомненно, занижены, поскольку достоверные данные есть только по Пакистану, Йемену, Сомали и Ливии, а один авиаудар может включать в себя сразу несколько бомб.
По словам эксперта, в прошлом году США сбросили на 3 027 бомб больше, чем в 2015. Кроме того, Ливии в списке раньше не было.
Данные по Сирии и Ираку Зенко и его коллега Дженнифер Уилсон собирали, используя отчеты Пентагона и интернет-архив. Им удалось выяснить, что в 2016 году на долю США пришлось 79% авиаударов коалиции по объектам "Исламского государства" в рамках операции "Непоколебимая решимость".
Ранее сообщалось, что США потратили около 3,4 миллиардов долларов на защиту своих союзников в Центральной и Северной Европе от российских провокаций.
Источник: korrespondent.net
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