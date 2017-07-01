Берлинский террорист долго жил в Швейцарии – следствие

Уроженец Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине 19 декабря, по версии следствия, мог длительное время жить в Швейцарии. Как сообщил немецкий телеканал ZDF со ссылкой на свои источники, именно там Амри и приобрел оружие, из которого застрелил 37-летнего дальнобойщика Лукаша Урбана из Польши.
Также правоохранительные органы проверяют информацию о том, что Амри мог неоднократно посещать Швейцарскую Конфедерацию. Контактные данные, найденные на карте памяти мобильного телефона тунисца, переданы для анализа швейцарским специалистам.
Ранее генеральная прокуратура Швейцарии завела уголовное дело в связи с терактом в Берлине в отношении неизвестных лиц, которые могли поддерживать связь с организатором нападения на рождественскую ярмарку. По данным полиции, на территории Конфедерации активно действует сеть сторонников "Исламского государства" (ИГ).
Между тем, по сведениям Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung, власти немецкой федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия еще с декабря 2015 года располагали информацией о возможных контактах Амри с отрядами джихадистов в составе ИГ.
Ранее полиция Берлина задержала 26-летнего выходца из Туниса, который подозревается в причастности к нападению на рождественскую ярмарку 19 декабря.
Источник: korrespondent.net
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