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07. 01. 2017

ГПУ за год вернула государству девять миллиардов

В 2016 году по искам Генеральной прокуратуры Украины возвращены девять миллиардов гривен. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook в субботу, 7 января.

Он также отметил, что по искам ГПУ в пользу граждан и государства в 2016 году присуждено 15,5 миллиардов гривен. По его словам, также было отменено почти тысячу незаконных судебных решений, чем предупреждены потери государства на 2,3 миллиардов гривен.

Кроме того Луценко поздравил украинцев с праздниками и призвал "к работе".

 
 

Ранее генпрокурор отчитался, что в 2016 году Генеральная прокуратура Украины сумела вернуть в собственность государства 94 тысячи гектаров земли.

Источник: korrespondent.net

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