На вечеринке у Обамы собралась половина Голливуда

Прощальную вечеринку президента США Барака Обамы посетили больше звезд, чем его преемник Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию 20 января. Так, на вечеринку к Обаме приехали звезды Голливуда, многие из которых в предвыборной гонке поддерживали Хиллари Клинтон, отмечает издание People.
Так, на вечеринку в Белый дом приехали Роберт Де Ниро, певцы Ник Джонас, Джон Ледженд и модель Крисси Тейген, певица Бейонсе с супругом, рэпером Jay-Z, актер Брэдли Купер, телеведущая Опра Уинфри и других знаменитости.
Продюсер телеканала CNN Бетси Кляйн в своем Twitter рассказала, что к Обаме прибыли Джордж Клуни, Стивен Спилберг и Пол Маккартни.
Ранее сообщалось, что Мишель Обама растрогалась во время прощальной речи.
Напомним, в конце декабря инаугурационный комитет Трампа огласил имена артистов, которые выступят на концерте, приуроченном к церемонии инаугурации.
Источник: korrespondent.net
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